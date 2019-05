Langedijk kreeg al appjes en belletjes uit Waalwijk: "Laat mij het maar worden"

The Day After in Deventer

Een van de spelers die Langedijk nog goed kent is Daan Rienstra. De middenvelder van RKC Waalwijk is zelfs een goede vriend van hem. "Na de wedstrijd gingen we al gelijk appen. Een van ons twee gaat naar de eredivisie, laat mij het dan maar worden", lacht de aanvaller die in de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch woensdag een basisplaats had en meerdere belletjes vanuit Waalwijk kreeg.

Gelijk weer voetballen

"We hebben nog niks en dat beseffen we ook wel", weet Langedijk. Gisteren werd de bus van Go Ahead Eagles door 350 supporters opgewacht. De uitzinnige menigte zong alle spelers één voor één toe. "Zo'n ontvangst was wel heel leuk om mee te maken. Voor ons mocht de volgende wedstrijd vandaag al zijn. Misschien is het fysiek niet verantwoord, maar je wilt hem meteen al spelen."

Spanning

Go Ahead Eagles eindigde hoger op de ranglijst dan RKC Waalwijk en wordt dan ook algemeen als de favoriet in het tweeluik bestempeld. Langedijk wil daar niet aan, maar wijst wel op een ander voordeel voor de ploeg uit Deventer: "Er komt nu heel veel spanning bij kijken, en onze ploeg heeft iets meer ervaring. Dat zou misschien in ons voordeel kunnen zijn."

De duels van Go Ahead Eagles zijn zaterdag en dinsdag integraal te volgen via Radio Oost. Mocht de ploeg van John Stegeman promoveren naar de eredivisie, wordt de ploeg op woensdag gehuldigd voor het stadion.