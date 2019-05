Samuel werkte jaar lang aan boek over Zwolse verzetshelden: 'Dit eerbetoon hebben ze verdiend'

Toen hij hoorde dat een familielid van hem een van de verzetshelden is voor wie in Zwolle een gedenkteken is opgericht, wilde hij meteen het naadje van de kous weten. Na een jaar lang talloze uren archieven door te hebben geploeterd, ooggetuigen en nabestaanden te hebben gesproken, heeft Samuel de Korte uit Utrecht het levensverhaal van Wilhelmus van Dijk opgetekend in een 189 pagina’s tellend boek. Als eerbetoon aan zijn oud-oom en zijn vier verzetsmaten, die het leven lieten voor de vrijheid van hun nazaten. "Dit hebben ze verdiend."

Wilhelmus van Dijk is een van de vijf mannen die op 31 maart 1956, aan de vooravond van de bevrijding, zijn gefusilleerd aan de Meppelerstraatweg. Nadat hij decennialang in Zwolle zijn laatste rustplaats had, is hij afgelopen zomer herbegraven op het Nationaal Ereveld in Loenen.

Opvallend dat dit verhaal 75 jaar later nog volop leeft onder de nabestaanden Samuel de Korte schreef boek over Zwolse verzetshelden



Samuel de Korte, student geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, hoorde een jaar geleden voor het eerst over het verzetsleden van zijn familielid. Het was zijn moeder die hem vertelde over de Zwolse oud-oom, die zijn rol in het verzet met de dood heeft moeten bekopen. “Eigenlijk was er amper wat over bekend, terwijl binnen de familie meerdere verhalen de ronde deden. Ik wilde weten wat er allemaal van klopte.”



Eerbetoon

Gaandeweg besloot hij echter dat het boek niet alleen een eerbetoon aan zijn oom mocht worden. “Er zijn immers vijf verzetshelden geëxecuteerd. Zij allen hebben vrouwen en kinderen nagelaten. Vandaar dat het boek ook over hen gaat. Bijzonder is dat we nabestaanden van alle vijf de verzetshelden hebben weten op te sporen. De kinderen van vier van de vijf mannen hebben meegewerkt. De kinderen van het andere slachtoffer waren al overleden. Deze verzetsman was ten tijde van de executie namelijk al rond de vijftig. Van hem hebben de kleinkinderen meegewerkt.”



'Nog volop actueel'

Het boek geeft antwoord op een aantal vragen van de nabestaanden. “Een deel ervan wist nooit wat er met hun vader gebeurd was en voor veel van hen is het de eerste keer dat zij inzichtelijk krijgen wat hun vader precies gedaan heeft. Voor andere is het prettig omdat zij nu meer weten dan voorheen. Wat het meeste opviel is hoe een gebeurtenis van bijna 75 jaar geleden een behoorlijke impact op de levens van de nabestaanden heeft gehad en het onder hen nog altijd volop actueel is.”



Nadat vorige week al het eerste exemplaar van het boek werd uitgereikt aan leerlingen van de groepen 7 en 8 van basisschool De Springplank geeft Samuel de Korte donderdagavond in de bibliotheek een lezing.