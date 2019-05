ZomerExpo in de Fundatie: pretentieloos en met een blik op Europa

Europa is het onderwerp van de zevende editie van ArtWorlds’ ZomerExpo. "Europa staat ter discussie. Het is een werelddeel in verwarring, waar je wel of niet bij wilt horen. Met de Europese verkiezingen voor de deur, was het juist nu interessant om kunstenaars te vragen na te denken over Europa en erop te reflecteren in hun werk", beschrijft Ralph Keuning, directeur van de Fundatie.

De kunstenaars meldden zich overigens massaal vanuit alle hoeken van het land. Er zijn zo'n 3.200 werken ingebracht. Na een voorselectie bleven er precies duizend over.

ZomerExpo 2019 (Foto: Lotte Kreuwel)

Museum de Fundatie toont daar nu 250 werken van die door een junior-, vak- en publieksjury zijn uitgezocht. "Het leverde kunst in vele vormen op: van propaganda en uitgesproken kritisch werk, tot arcadische en paradijselijke voorstellingen: vakantiebestemming Europa", schrijft Keuning. De kunstwerken zijn te zien in Kasteel het Nijenhuis en in de Wolk van De Fundatie in Zwolle. "Hier moet de kunst weer voor zichzelf spreken", zegt Carlien Oudes, oprichter van Stichting ArtWorlds.

ZomerExpo 2019 (Foto: Lotte Kreuwel)

De ZomerExpo 2019 gaat zaterdag 25 mei van start en loopt t/m 1 september.