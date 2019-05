Celstraf voor Deventenaar die dacht dat drugsdealers hem wilden vermoorden

Een 54-jarige man uit Deventer is veroordeeld tot twee jaar cel waarvan 23 maanden voorwaardelijk, omdat hij brand stichtte in zijn appartement in de Deventer binnenstad.

De man dacht dat er drugsdealers voor zijn deur stonden die hem wilde vermoorden. Om hen af te schrikken spoot hij in de richting van de deur met deodorant die hij met een aansteker liet ontvlammen. Door de vlammen vlogen de gordijnen in brand.

De rookontwikkeling van de brand was zo groot dat de brandweer de man van het balkon moest halen en een buurvrouw van het dak, waar ze naartoe was gevlucht. De brand sloeg niet over op andere panden en de schade bleef beperkt.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Bij de behandeling van de rechtszaak werd duidelijk dat de man, die al een lang strafblad heeft, verminderd toerekeningsvatbaar was. Hij is niet alleen licht verstandelijk beperkt, maar is ook drugsverslaafd en kampt met de nodige persoonlijkheidsproblematiek. Waarschijnlijk was er helemaal geen sprake van een dreiging door drugsdealers, maar speelde het allemaal af in het hoofd van de Deventenaar.

De rechtbank hield er in het vonnis rekening mee dat de 54-jarige nog wel probeerde de brand te blussen met een pan vol water en de brandweer belde. Een groot deel van de straf die de man kreeg bestaat uit een serie van behandelingen die moeten voorkomen dat hij opnieuw rare dingen doet.