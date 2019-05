Go Ahead Eagles-clubicoon Wim Woudsma (61) overleden

Wim Woudsma is op 61-jarige leeftijd overleden. De oud-voetballer was in de jaren 80 een boegbeeld bij Go Ahead Eagles waar hij in totaal maar liefst veertien seizoenen onder contract stond. Wim Woudsma was ongeneeselijk ziek.

Voetbal werd er bij Woudsma al met de paplepel ingegoten. Zijn vader Kas Woudsma was een verdienstelijk keeper die 26 interlands keepte voor het Nederlands zaterdagelftal. Uit geloofsovertuiging voetbalde de vader van Wim nooit op zondag.

Wim Woudsma begon bij de Hulzense Boys en kwam via het Twents jeugdelftal bij Go Ahead Eagles terecht. Tussen 1976 en 1989 speelde de middenvelder maar liefst 376 competitiewedstrijden voor Go Ahead Eagles om daarna bij NEC zijn profcarrière af te sluiten. In 1980 was Woudsma dicht bij een overstap naar Feyenoord, maar de Deventer club wilde hem niet verkopen ondanks een bod van meer dan 500.000 gulden. Ook speelde Woudsma negen interlands voor Jong Oranje.

Na zijn profcarrière speelde Woudsma nog in zijn geboorteplaats Nijverdal bij De Zweef waar hij later ook trainer werd. Ook bij Go Ahead Eagles was hij jeugdtrainer, maar zijn langste periode maakte hij mee bij Hulzense Boys waar hij veertien jaar lang actief was in diverse functies. Als coach van het eerste elftal promoveerde hij in 2006 met die club naar de 3e klasse. Zijn laatste klus als trainer was bij Enter Vooruit waar hij tot vorig seizoen het tweede elftal onder zijn hoede had.