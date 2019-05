Praat mee: Ik weiger als mijn baas me zou willen testen op drank- of drugsgebruik

Ik weiger als mijn baas me zou willen testen op drank- of drugsgebruik

Met name bedrijven in de industrie, de havens en de chemie testen bedrijven hun werknemers regelmatig op het gebruik van alcohol of drugs. Dat mag niet volgens de vernieuwde AVG-privacyregels, maar de bedrijven doen het omdat ze veiligheid belangrijker vinden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS.





Vakbond FNV is echter tegen de routinematige, steekproefsgewijze testen van personeel: "Het is een behoorlijke inbreuk op de privacy en lichamelijke integriteit. Als het er in de praktijk op neerkomt dat grote groepen werknemers getest gaan worden die zelf niet omgaan met gevaarlijke stoffen of grote ongelukken kunnen veroorzaken, dan zijn we daar fel op tegen."



