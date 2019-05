Landstede Basketbal trekt stand in finale gelijk na winst bij Donar

Het staat 1-1 na twee wedstrijden tussen Donar en Landstede Basketbal. In de finale van de Dutch Basketball League wonnen de Zwollenaren donderdag het tweede duel in Groningen met 53-62.

Daarmee voorkomt Landstede Basketbal dat het al vroeg in de best-of-seven serie tegen een flinke achterstand aanloopt. Donar had dinsdag in Zwolle het eerste duel nipt gewonnen en wilde de bezoekers op een 2-0 achterstand zetten. In plaats daarvan staat het nu gelijk, en heeft Landstede Basketbal het thuisvoordeel in de play-offs weer terug.

Vooral verdedigend stond het goed bij de formatie van Herman van den Belt. In de laatste 21 wedstrijden lukte het niet om zo weinig tegentreffers te incasseren als donderdag in Groningen. Zelf bleek het bijzonder effectief. Na een 30-34 ruststand liep het in de tweede helft alleen maar verder weg. Zondag is de derde wedstrijd in Zwolle.

