Deventer Overlevers stoppen: "Veel zaken in beweging"

De Overlevers, zoals Deventenaren Jan Dijk, Willem Kers, Eddy Eilander en Carel Roelvink, zich noemen, stoppen ermee. "Wij vinden het nu voorlopig wel even goed, aangezien er in veel zaken beweging zit bij de FNV en de politiek", laten ze weten in een brief.

Ongeveer een jaar geleden trokken de actievoerders aan de bel. Ze verdienden naar eigen zeggen net iets te veel om dood te gaan, maar te weinig om van te leven.



PvdA

Ze werden een voorbeeld voor velen, waaronder voor PvdA-voorman Lodewijk Asscher. De politicus noemde de Overlevers zelfs bij naam in zijn boek. De Deventenaren werden uitgenodigd voor de presentatie van het boek en overhandigden de PvdA'er een Go Ahead Eagles-shirt met rugnummer 9. 'Hij is onze scorende spits', was het argument.

De Overlevers bedanken in hun brief de PvdA dan ook voor de inzet. "Wij willen vooral de PvdA Deventer en landelijk bedanken, want zij hebben ons wel een podium gegeven en dingen laten zien waar we anders nooit geweest waren. Hier kunnen anderen een voorbeeld aan nemen."

Dat de Overlevers het bijltje erbij neerleggen, betekent niet dat ze achterover gaan hangen. "Uiteraard blijven wij alles zeer kritisch volgen. Indien nodig komen we weer in actie. Dit zal dan wel gebeuren in een andere samenstelling dan voorheen."