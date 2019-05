Katten en honden uit zwaar vervuilde woning in Hardenberg gehaald

Katten en honden in beslag genomen (Foto: LID)

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft negen katten en twee honden uit een zwaar vervuilde woning in de gemeente Hardenberg gehaald. De honden waren opgesloten op de wc en de badkamer en de katten verbleven tussen hun eigen uitwerpselen en urine in de woonkamer.

De situatie was onhoudbaar geworden nadat de bewoonster bleek te zijn opgenomen. Haar partner was niet in staat goed voor de dieren te zorgen en kwam bovendien de afspraak om de dieren door een dierenarts te laten nakijken, niet na. De dieren zijn in beslag genomen en overgebracht naar een opvangadres waar ze de nodige zorg en aandacht krijgen.

"De ammoniakdruk in de woning was zo hoog dat je niet langer dan een paar minuten achter elkaar binnen kon blijven. De lucht sloeg meteen op je longen en ademhalen was bijna niet te doen", laat de inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming weten.

Opgesloten

De inbeslagname vond dinsdag plaats nadat de situatie onhoudbaar was gebleken en er geen enkel zicht op verbetering meer was. Voor de wet krijgen mensen in de meeste gevallen de kans om de onwenselijke situatie te verbeteren, maar dat bleek hier volgens de inspectiedienst niet meer mogelijk.

De honden waren opgesloten in het wc en de badkamer en werden niet uitgelaten, de katten zaten in de woonkamer waar alleen maar smerige kattenbakken stonden. Alle ruimtes zaten dan ook onder de uitwerpselen en de urine. De meegekomen dierenarts beschreef de situatie van de dieren als zorgwekkend en bevestigde dat ze niet langer in deze zwaar vervuilde woning konden blijven.

Proces verbaal

De honden en katten zijn in beslag genomen en de eigenaar heeft vervolgens afstand gedaan. Hierdoor hoeven de dieren de afhandeling van de zaak niet in de opvang af te wachten. Als ze gezond en bijgekomen zijn, kan er snel een nieuw thuis voor ze gezocht worden.

De inspectiedienst maakt proces verbaal op en het Openbaar Ministerie bekijkt of de man vervolgd wordt.