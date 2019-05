Uitspraak tattoo-killers uitgesteld: rechtbank wil getuigen opnieuw horen

De rechtbank wil een aantal getuigen in de zaak tegen de zogenoemde tattoo-killers opnieuw horen. Er wordt vandaag dan ook nog geen uitspraak gedaan. Tegen de vier verdachten van de koelbloedige moord op Enschedeër Onno Kuut, ruim tien jaar geleden, was levenslang geëist.

Het lichaam van de toen 30-jarige Kuut werd op 25 maart 2009 gevonden in de duinen van Hoek van Holland. Hij bleek flink toegetakeld te zijn. Zijn hals was doorgesneden en hij had meerdere steekwonden.

Kuut was een bekende van de politie. Hij maakte deel uit van de harde kern van voetbalclub FC Twente. Ook ging hij om met andere bekenden van de politie, onder wie een Satudarah-kopstuk. Kuut werd ook in verband gebracht met een dubbele moord bij een pannenkoekenhuis in Leiderdorp.

Tattookillers

Justitie denkt dat Kuut bij een groep hoorde en dat het om een interne afrekening gaat. Hij had namelijk dezelfde tatoeage op zijn rug als de vier veroordeelde mannen. Op hun ruggen staat 'wees daadkrachtig' in Chinese tekens. Mogelijk is hij vermoord, omdat hij geld had gestolen van zijn groepsgenoten.

Het Openbaar Ministerie deed de afgelopen zeven jaar intensief onderzoek naar de moord. Zo werden 132 getuigen gehoord. Daarin kwamen de zogenoemde tattoo-killers, de Rotterdamse broers Cor en Brian P. en Jeroen S. en Evert S. uit Leerdam, in beeld als verdachten. Drie van hen werden in 2012, drie jaar na de moord, aangehouden in de gevangenis. Zij zaten vast voor een liquidatiepoging. De vierde verdachte, Evert S., was enige tijd voortvluchtig maar kon later dat jaar worden aangehouden in België.

Bewijs

Het Openbaar Ministerie eiste afgelopen maart levenslang tegen de vier mannen. Dat komt niet vaak voor binnen één zaak. Volgens het OM was de moord 'zeer professioneel' gepleegd. Het moordwapen waarmee Kuut om het leven is gebracht, is nooit gevonden. Mogelijk is hij vermoord met zijn eigen mes. Verder werden er geen DNA-sporen gevonden op het lichaam of de plek waar hij was begraven onder vers zand en wat takken.

Waar Kuut is vermoord, is ook onduidelijk. Dat kan in een huis in Leerdam zijn geweest, maar dat is niet zeker. Dat huis was volgens het OM namelijk 'zorgvuldig' gereinigd.

Wanneer de rechtbank uitspraak hoopt te doen, is niet bekend.