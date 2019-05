Biodiesel Kampen verdacht van grootschalige fraude

Het zou zijn gebeurd in 2015 en 2016. Bij een derde van alle Nederlandse biodiesel zou zijn gesjoemeld. Er zouden meerdere ondernemingen bij de fraude betrokken zijn. Het lijkt erop dat het grootste aandeel in deze fraude bij het bedrijf in Kampen ligt.

Het Openbaar Ministerie heeft vorige week vier personen aangehouden. Waar ze precies van worden verdacht, is niet bekend. In Kampen wordt biodiesel gemaakt uit oud frituurvet. De Inspectie Leefomgeving en Transport doet onderzoek naar de fraude.

Door de grootschalige fraude kunnen klimaatdoelstellingen in gevaar komen. Afspraken volgens het Klimaatakkoord Parijs 2020-2050 worden daardoor mogelijk niet gehaald. Biodiesel wordt ingezet om uitstoot van CO2 te verminderen. In de jaren dat er met biodiesel is gefraudeerd, is er waarschijnlijk veel meer CO2 uitgestoten dan is aangegeven.