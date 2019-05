FC Twente Vrouwen neemt Simone Kets over van VV Alkmaar

Simone Kets speelt komend seizoen in het shirt van FC Twente Vrouwen. De aanvalster komt over van VV Alkmaar.

Kets over haar move: "Ik had voor mijzelf besloten dat ik een stap hogerop wilde. FC Twente is een topclub in de Eredivisie en heeft alles al jaren goed voor elkaar. Ik denk dat ik in deze professionele omgeving een completere profvoetbalster kan worden."

Eerder gepolst

Technisch manager Rene Roord is blij met de nieuwe speelster: "We zijn heel blij dat Simone bij ons getekend heeft. Ze is al eerder bij ons opgevallen en we hebben haar in het verleden al eens eerder gepolst. Ze presteert al jaren op niveau en ik denk dat ze daardoor een flinke versterking voor onze aanval is."