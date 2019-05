Eigenaresse 'gedumpte' geitjes De Lutte: "Vervelend, maar uit de hand gelopen grap"

Allereerst het goede nieuws: de 'gedumpte' bokjes staan weer bij Hoonberg in het land, ondanks de verkoop eerder deze week. En ze maken het goed: "Ze zijn thuis. Nu ga ik weer op zoek naar een goed adresje voor ze."

Rare geitjes

Zo begint het verhaal eerder deze week ook. Hoonberg zit met de twee bokjes in haar maag. Lieve dieren, daar niet van, maar ze kan ze niet zelf houden. Onverantwoord, stelt ze: "Bokjes bespringen op een gegeven moment hun eigen moeder en dat moet je niet willen. Daar krijg je, hoe zeg ik dit netjes, rare geitjes van."

Dus plaatst ze een advertentie op Marktplaats om de beestjes te verkopen. Daar komt al snel een jongeman op af. Hij wil de bokjes graag overnemen om ze cadeau te doen aan een vriend. Handje klap, deal gesloten en de nieuwe eigenaar vertrekt met zijn aanwinsten. Eind goed, al goed.

Gedumpt

Tot Hoonberg de volgende dag berichten in de media ziet: er zijn twee geitjes gedumpt in een weiland bij De Lutte. Op de bijhorende foto's herkent Hoonberg meteen haar bokjes. "Dan krijg je de reacties op Facebook daar overheen. En ik kreeg de schuld, alsof ik een nalatige eigenaar was."

Wat je dan naar je hoofd krijgt is niet mals, vervolgt Hoonberg: "Alsof ik ze gedumpt had! Dat raakte me. Ik heb het beste voor met die dieren." Ze zoekt meteen contact met de politie. De koper van de bokjes schrikt ook van de commotie en neemt meteen contact op.

De 'gedumpte' bokjes van Marloes Hoonberg (Foto: News United / Dennis Nengerman)

Uit de hand gelopen grap

Dan komt de aap uit de mouw. Het blijkt een uit de hand gelopen grap, hoort Hoonberg: "Wat bleek? De bokjes waren inderdaad een cadeau voor een vriend, maar zijn 's nachts zonder bericht achtergelaten in het weiland van die vriend. Die wordt vervolgens wakker, schrikt zich kapot en belt de politie."

Een logische reactie, erkent Hoonberg: "Die gulle gever is gewoon dom geweest. Geeft-ie zelf ook ruiterlijk toe, hij bood meteen zijn excuses aan. Ook de ontvanger heeft contact met me opgenomen voor excuses. En met de vraag of ik ze misschien terug wil. Hij heeft er ook geen plek voor."

Terug bij af

Dus is Marloes Hoonberg twee tumultueuze dagen later terug bij af. De bokjes staan weer in haar land, ze gaat op zoek naar een mooi huisje voor de jonge broertjes: "Daar gaat het me om, dat ze een fijn thuis krijgen."

Boos is ze niet. Niet meer, in elk geval: "Dat was ik wel en ik vind het nog steeds jammer dat het zo is gelopen. Maar de jongens hebben sorry gezegd, er was geen kwade opzet in het spel. Het is klaar nu."