Afvalverwerker ROVA stopt per direct met onrendabel 'Natuurgas Overijssel'

De in 2010 geopende biogasinstallatie 'Natuurgas Overijssel' heeft de Zwolse afvalverwerker ROVA jarenlange miljoenenverliezen opgeleverd. Daarom is per direct het drastische besluit genomen de installatie te sluiten. Wat er met het complex gaat gebeuren is nog niet duidelijk.

ROVA (Regionaal Orgaan Verwijdering Afvalstoffen) heeft de installatie samen met de Noord-Hollandse afvalverwerker HVC in 2010 in gebruik genomen. De bouw van de biogasinstallatie, in Zwolle, kostte destijds 15 miljoen euro.

Miljoenenverliezen

Sinds de ingebruikname heeft de installatie miljoenenverliezen opgeleverd en was niet rendabel te krijgen. ROVA en HVC gooien de handdoek nu definitief in de ring, omdat het bedrijf "te geïsoleerd ligt en verdere opschaling op deze locatie niet haalbaar is".

De Zwolse afvalverwerker ROVA, die in de Regio IJssel-Vecht, de Achterhoek en omgeving Amersfoort het afval ophaalt, heeft de winst zien dalen van 7,4 miljoen vorig jaar tot 5,8 miljoen dit jaar. De omzet van ROVA is gestegen van 76 miljoen in 2017 naar 80 miljoen euro in 2018.



Vier miljoen naar aandeelhouders

Het bedrijf heeft 400 medewerkers en haalt bij 350 duizend adressen het afval op. Van de winst van 5,8 miljoen wordt vier miljoen euro uitgekeerd aan de aandeelhouders, dat zijn de gemeenten. De rest wordt in de reserve van ROVA opgenomen.