Terug naar de roots met Johanna ter Steege

Johanna ter Steege (Foto: RTV Oost)

Want, als ik Huub Stapel vraag hoe hij in de rol kruipt, legt hij me fijntjes uit dat je niet in een rol kunt kruipen. Je wordt op momenten de persoon die in het script staat, het is een deel van jezelf. Ik begrijp eigenlijk direct wat hij bedoelt. Het is het verschil tussen 'gespeeld' en 'waarachtig'.

Op twee keer 36 meter brede podia is een ongekend decor gebouwd. Her Majesty - wat een band! - heeft vijftien kippenvellende nummers geschreven, en een koor, dansers en een clubje koeien doen mee. Een trekker rijdt op het podium rondt, evenals brommers en een auto. Niets is te gek deze productie. En u wandelt mee: door het leven van Hanna. Hanna van Hendrik. Het hele stuk laat ik natuurlijk niet zien, maar wel een impressie van de eerste repetities en dat wat het uiteindelijk zal gaan worden. Natuurlijk heb ik zelf ook kaartjes gekocht, ergens halverwege de voorstellingen. Want er zijn er veertig. Nogal een belofte.

Liesbeth Colthof (Foto: RTV Oost)

Johanna ter Steege en internationaal gelauwerd regisseuse Liesbeth Colthof nemen ons mee naar hun roots in deze aflevering. Dat is geweldig. We rijden diep Twente in: De Lutte en Notter. En komen op plekken waar je anders niet zou komen.

Aanstaande zondag in OverUIT de Kunst om 11.20, 12.20, 14.20, 16.20, 17.20, 18.20 en 19.20 uur op TV Oost.

Inga Tjapkes