Expeditie Oost: Station Oldenzaal leefbaarder en socialer dan ooit tevoren

Stichting De Werkwijzer is een leer- en werkbedrijf met verschillende vestigingen in Twente. De deelnemers op kunnen het station ervaring opdoen in de keuken, het restaurant, de kiosk en de stationsomgeving.

Schoner, schoner, schoonst

"Ons station leeft, vanaf half zes 's ochtends. Zo hebben we bijvoorbeeld de fietsbegeleiders, zij helpen de bezoekers met het parkeren van hun fiets. Patrick is één van hen en wanneer hij aanwezig is, is er geen enkele fiets die niet keurig in de stalling staat. De fietsbegeleiders houden de stationsomgeving ook perfect schoon. Kijk maar eens om je heen, je vindt hier geen peukje op de grond", aldus Jeroen Zier van Stichting De Werkwijzer.

De fietsbeheerder (Foto: Gerard Hellwich)

Contact met de reiziger

De kiosk zorgt ervoor dat de reiziger informatie kan opvragen maar ook snel een klein hapje of drankje kan kopen voor onderweg. Zier: "Sinds wij hier onze intrek hebben genomen leeft het treinstation in Oldenzaal. Zeker de hal, daar waar de kiosk en de restauratie gehuisvest is".

Concentratie in de keuken

In de keuken treft Expeditie Oost een aantal geconcentreerde koks. Zij zijn druk doende met het maken van diverse lunches en de voorbereidingen voor het driegangenmenu van vanavond. "Bijna elke avond zijn we uitverkocht, we hebben dan meer dan 50 gasten. Veel hè?", aldus een enthousiaste Stijn. Stijn werkt al vijf jaar bij De Werkwijzer in Oldenzaal en dat bevalt hem prima. "Met de trein ga ik nooit, maar hier werken vind ik heel gaaf".