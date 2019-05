Project 'Egelsnelweg' moet tuinen geschikt maken voor egels

"Een egel kan zonder een egelsnelweg niet de tuin binnenkomen. Ze zoeken een veilige haven en dat vinden ze in dorpen en steden. En dan vooral in tuinen. Daarom roepen wij op om tuinen open te stellen voor egels", aldus Merel Klaarmond van de Egelwerkgroep.

Wat is een egelsnelweg?

Een egelsnelweg is een gat van 13 bij 13 centimeter in je schutting, hek of andere omheining. Zo kan de egel makkelijk naar binnen. "Als meerdere mensen in de buurt dit maken, krijg je al een redelijk groot natuurgebied waar de egel kan leven", zegt Klaarmond.

Een egelsnelweg is een gat van 13 bij 13 centimeter. Zo kan de egel makkelijk de tuin in. (Foto: RTV Oost)

"Wij hebben geen exacte aantallen van hoeveel egels er in Nederland leven. Wat wij weten is dat het er 700.000 tot 30 miljoen zijn. Dat is een enorme schatting. We zien meer verkeersslachtoffers, natuurgebieden nemen af en tuinen worden steeds minder groen. Dus, wij denken dat het slechter gaat met de egel de laatste jaren", zegt Klaarmond.

Hoe houd je de egel in je tuin?

Volgens Klaarmond kun je egels in je tuin houden door schuilplaatsen te maken en tijdens droge periodes kun je drinkbakjes buiten zetten, zoals vorige zomer. "Het belangrijkste is om je tuin groen te maken. Zorg voor veel struiken en wildgroei. In een egelhuisje kan een egel overwinteren, dus dat is ook een goede manier om een egel in je tuin te houden", zegt ze.