Debat over Lithium Werks uitgesteld tot half juni

Het spoeddebat over de vraag of er nou wel of geen degelijk bedrijfsplan was bij batterijproducent Lithium Werks is uitgesteld. Het debat zou komende week plaatsvinden, maar een belangrijk accountantsrapport is nog niet klaar.

door Simon Dirk Terpstra en Pepijn Bolsscher

Het bewuste debat is aangevraagd door de PVV in Overijssel. Directe aanleiding zijn stukken die zijn vrijgekomen na een WOB-procedure van die partij. Bij zo’n verzoek worden stukken vrijgegeven, die tot op dat moment niet openbaar toegankelijk zijn.



Miljoenenlening

In dit geval ging het om stukken die tot in detail inzicht geven in de manier waarop tussen betrokken partijen is onderhandeld over een miljoenenlening aan Lithium Werks. De miljoenenlening was aangevraagd om een vestiging van het internationale bedrijf op de Technology Base op vliegveld Twente in Enschede te openen. Het bedrijf hoopte met de productie van accu’s zeker tweeduizend nieuwe banen te creëren.

De lening van 7,5 miljoen euro werd uiteindelijk verstrekt, na het versoepelen van de basisvoorwaarden. In januari kwam plotseling het bericht dat de plannen van de accuproducent in Twente niet doorgaan. Wat de gevolgen zijn voor de lening is nog steeds niet duidelijk.

Integriteit Van Hijum

De PVV had na het lezen van de WOB-documenten grote vragen over de integriteit van gedeputeerde Van Hijum van Economische Zaken. De miljoenenlening aan Lithium Werks zou zijn verstrekt zonder degelijk bedrijfsplan. Van Hijum zou daarvan op de hoogte zijn geweest.

PVV-fractieleider Veltmeijer vroeg daarom anderhalve week geleden een spoeddebat aan. Andere partijen zijn veel voorzichtiger over de rol van de gedeputeerde, maar partijen als Forum voor Democratie, D66, SP, PVV, 50Plus en Partij voor de Dieren willen wel opheldering over de gang van zake na het lezen van de vrijgekomen stukken.

Bedrijfsplan

Een belangrijk document dat nog zou worden geleverd is een rapport van accountantskantoor EY. Uit dat rapport moet blijken of Lithium Werks een degelijk bedrijfsplan had liggen, op basis waarvan de miljoenenlening is verstrekt.

Het rapport zou deze week klaar zijn, maar publicatie is uitgesteld naar volgende maand. “EY hanteert interne kwaliteitstoetsen die meer tijd vragen dan ons eerder gemeld”, schrijft de provincie in een brief vandaag aan de politiek. “Wij hebben via Oost NL aan EY met nadruk gevraagd dit proces te versnellen. De eigenstandige, onafhankelijke positie van EY maakt dat wij hier geen invloed op hebben.”

15 juni

Het aangevraagde spoeddebat is daarom ook uitgesteld. Voorlopig tot 15 juni, tenzij het accountantsrapport dan nog steeds niet op tafel ligt.

Opmerkelijk detail: volgens de huidige planning wordt ook op 15 juni de nieuwe provinciale coalitie gepresenteerd. Deze staat onder leiding van CDA-gedeputeerde Eddy van Hijum.