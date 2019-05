Beach Handball steeds populairder in Overijssel, vandaag opening beachveld in Hengelo

"Vooral in het oosten van het land zijn de veldhandbalcompetities, op asfalt of kunstgras, aan het krimpen", zegt Danny de Ruiter van het Nederlands Handbal Verbond (NHV). "Beach Handball komt vaak in plaats daarvan. In het westen van het land is dat beeld anders, daar hebben de meeste verenigingen nog wel veldaccommodaties. Daar zijn ook nog uitgebreide veldcompetities. Al zien we ook daar steeds meer verenigingen aan de slag gaan met het aanleggen van beachvelden en het organiseren van Beach Handball toernooien."

BWO Hengelo

Bij sportvereniging BWO in Hengelo werd vandaag het pas aangelegde beachveld officieel geopend. "We zagen her en der beachvelden ontwikkelen en we hebben hier zo'n mooi sportcomplex waar het perfect bij past", zegt initiatiefneemster Tanja Heerbaart. "We willen de jeugd op den duur ook wat kunnen bieden. Een beetje onderscheidend zijn. We zijn er trots op dat dit uiteindelijk is gelukt."

Op de twee beachvelden van BWO trainen ook handbalverenigingen uit de omgeving. Handbalvereniging Olympia in Hengelo en D.S.V.D. uit Deurningen. Ook volleybalvereniging Webton maakt er gebruik van. Veel verenigingen hebben geen asfalt- of kunstgrasaccommodaties meer, of de velden zijn afgeschreven. "Veel verenigingen die nog geen beachvelden hebben zijn wel bezig met plannen hiervoor", aldus Danny de Ruiter van het NHV.

Beach Handball sterk in opkomst in Overijssel (Foto: RTV Oost)

Na zaalcompetitie

"Wij zijn begin april al klaar met de zaalcompetitie en dan heb je eigenlijk best een lange periode niks", zegt Tanja Heerbaart. "Vooral voor de kinderen is dit een leuke aanvulling. Lekker buiten in het zand spelen, de kinderen zijn uitgelaten. Het is goed voor de conditie en voor het samenspel."

Sinds dit jaar vinden er vooral in Oost-Nederland pilots plaats met regionale competities Beach Handball. "Die pilots vinden vooral plaats in Salland en Twente", zegt Danny de Ruiter. "Tot nu toe is dat behoorlijk succesvol, met ongeveer 150 deelnemende teams in Overijssel. We willen deze trend de komende jaren doorzetten."

Waarom is Beach Handball ineens zo populair?

"Het zit hem vooral in het spel zelf", zegt De Ruiter. "Het speelt in op de behoeften van de nieuwe generatie. De toernooitjes zijn vaak met muziek, in een evenementenvorm en het spel is snel en dynamisch. Mogelijk wordt Beach Handball in 2024 een Olympische discipline. Over de hele wereld neemt het namelijk een enorme vlucht, met EK's en WK's waar het niveau en de professionaliteit enorm stijgen."