Enschedees stel beroofde man bij seksafspraak, OM eist gevangenisstraffen

De twee werden niet lang na het incident opgepakt. Dat ging niet zo maar, de 32-jarige man weigerde te stoppen en het lukte pas na een wilde achtervolging door Enschede om de twee aan te houden.

Volgens de officier van justitie had het slachtoffer via het internet een betaalde seksafspraak gemaakt met een vrouw op de Espoortstraat in Enschede. Daar aangekomen vroeg de vrouw hem als eerste om het geld. Toen ze dat kreeg dook er plots een man op die hem met een honkbalknuppel sloeg terwijl de vrouw er met het geld vandoor ging. "Een vooropgezet plan, iemand in de val gelokt en dan misbruik maken van een situatie waarin hij kwetsbaar is", aldus de officier van justitie.

Het Enschedese stel ontkent de opzet om iemand te beroven. Volgens de vrouwelijke verdachte had ze een afspraak gemaakt met het slachtoffer zonder dat haar vriend ervan wist. Ze fingeerde dat ze zich niet zo lekker voelde en buiten een luchtje ging scheppen, maar in werkelijkheid ging ze naar buiten om de man met wie ze een seksafspraak had te ontmoeten. Daar was ze wel wat nerveus over, vertelde ze de rechters in Almelo. Dat kwam omdat ze wist dat haar vriend dat nooit goed zou vinden.

Haar vriend vertelde dat hij naar buiten ging om wat spullen, waaronder een honkbalknuppel, in zijn auto te leggen. Buiten zag hij van een afstand dat zijn vriendin door een andere man gezoend werd. Op dat moment gingen bij hem de stoppen door. "Als iemand mijn vriendin kust dan reageer ik, kan me niet schelen of ze die man kent, maar er is geen man die mijn vriendin kust", aldus de man.

"Als ik geen knuppel had gehad was ik er ook op af gelopen. Ik zei: wat moet jij met mijn vriendin? En toen ja, een keer of vier heen en weer geslagen."

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.