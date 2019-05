Burgemeester Enschede: “Verbod op knalvuurwerk goed idee om te proberen”

Volgens Van Veldhuizen moet de jaarwisseling een feest voor iedereen zijn. "Maar dat is het nu niet. Daarom is het goed om het eens te kijken naar de opties, bijvoorbeeld met enkel siervuurwerk."

Burgemeester Enschede: “Verbod op knalvuurwerk goed om te proberen”

De Nederlandse opinie is verdeeld. Ongeveer de helft van de Nederlanders is voor een vuurwerkverbod, zegt Van Veldhuizen. "Het is goed dat er nu feiten op tafel komen, wat het ons allemaal kost bijvoorbeeld. Het is een heel groot en lastig evenement, maar om nu te zeggen: 'we kunnen het niet handhaven dus laat maar gaan', vind ik heel makkelijk."

Daarnaast verbaast de burgervader zich over het tijdvak waarin vuurwerk afgestoken mag worden. "In Enschede is dat een dode letter. Hier wordt de hele dag vuurwerk afgestoken, ook buiten dat tijdvak. Ik vind dat niet kunnen."

Voorlopig is er nog geen sprake van een (landelijk) vuurwerkverbod.