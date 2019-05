Na ooievaar nog meer dierenleed: kat dood na beschieting in Gramsbergen

Het schieten op dieren houdt niet op in onze provincie. Nadat begin deze maand een ooievaar is doodgeschoten in De Lutte, is afgelopen woensdag op klaarlichte dag een poes overleden nadat het dier werd beschoten in Gramsbergen. Drie mannen waren hier getuige van en hebben aangifte bij de politie gedaan.

Het schietincident gebeurde in de Kruisstraat. De poes was eigendom van Dirk Jan Braker en zijn gezin, woonachtig aan de Oudestraat.

Geruchten

De geruchten in Gramsbergen gingen al langer dat er vanuit een woning geschoten werd op dieren, maar de dader kon nooit op heterdaad betrapt worden. Tot afgelopen woensdag. Drie getuigen zagen dat een man gericht aan het schieten was op een poes.

"Er zat één kogel in het beestje, in het achterlijf", zegt Dirk Jan Braker. "Maar daar is het beestje niet aan gestorven denken we. We denken dat onze kat gestorven is door een hartstilstand, veroorzaakt door de schrik en stress."

Middenin het centrum

Braker vindt het te gek voor woorden dat er op een dier geschoten is. "En dat op klaarlichte dag middenin het centrum. Ik vind het te gek voor woorden. Wat had je nog meer kunnen raken?"

Het dier is geraakt door een kogel van een luchtbuks. Gramsbergen is een klein dorp, dus dit nieuwtje gaat rond als een vuurtje. "Het gaat wel een dingetje worden in het dorp als dit helemaal bekend wordt. Ik weet wie het was, maar ik ga me er nog niet mee bemoeien. Ik laat de politie eerst wel onderzoek doen. Als dat klaar is, dan kan ik altijd nog een hartig woordje met hem gaan voeren."