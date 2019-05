Roofdier slaat toe in Geesteren: alle kievitsnesten verwoest

Alle zes de kievitsnesten met hun kuikens in het plasdrasgebied van Hennie Blokhuis in Geesteren zijn verwoest. "Een vos heeft waarschijnlijk in één of twee nachten alle nesten geplunderd", zegt Leonard Rouhof van Gebiedscollectief Noordoost Twente.

"Het was een drukte van jawelste", zegt voorzitter Hennie Schröder van de Vogelwerkgroep Geesteren. "Nog nooit zagen we zoveel jonge kievitten in de afgelopen jaren bij elkaar. Maar het werd in twee dagen tijd steeds stiller. We vroegen de weidevogelcoördinator om eens langs te komen. Hij is uren in het gebied geweest en kwam met het verschrikkelijke nieuws terug. Hij dacht aan een vos of marter."

Waarschijnlijk zijn er nog wel enkele nesten met grutto's in leven. "Ik hoop dat die snel vliegvlug worden", zegt Rouhof.

Waarschuwing

Rouhof had de werkgroep nog gewaarschuwd een raster om het plasdras aan te leggen en dat onder stroom te zetten om roofdieren zoals de vos op afstand te houden. "We moeten alles zelf financieren", zegt Schröder. "We zitten al met schulden, de pot is leeg. We hebben al veel geld gestopt in de plasdrassen en het oppompen van water."

De teleurstelling is groot bij de vogelwerkgroep. "Dit is wel heel, heel erg jammer en demotiverend wat er is gebeurd. Dat dit ons moest overkomen."