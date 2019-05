Gedupeerd door foute bewindvoerder Belana: "Het is niet te vertrouwen"

Voor Os hoeft het niet meer zo nodig, een andere bewindvoerder. Hij is na twee jaar schuldenvrij, maar heeft nog een vordering van vijfhonderd euro openstaan bij Belana. De bewindvoerder had namelijk een foutje gemaakt: de kosten voor het aanvragen van bewindvoering, 860 euro, waren bij Os in rekening gebracht. Dat had niet gemoeten.

Os: "Ik kreeg 360 euro terug. Toen ik vroeg waar de rest bleef, zeiden ze: 'je hebt vijfhonderd euro eigen risico'." Os gaf niet op. Ook niet toen Belana zei dat het geld zou worden verrekend met de verzekeringen die Os had lopen bij het bedrijf.

De bewindvoerder bracht alle verzekeringen van Os onder bij zusterbedrijf Belana Insurance & Finance. Hier staat dezelfde bestuurster aan het roer als bij het bewindvoerderskantoor. Van deze belangenverstrengeling profiteerde het zusterbedrijf. Dat is een vorm van belangenverstrengeling en dat is niet toegestaan, zegt de rechtbank in een brief aan Os.

In de brief wordt verder gesproken over het slecht informeren van de cliënten, het niet reageren op vragen van de rechtbank, niet of te laat aanvragen van bijzondere bijstand en het doorberekenen van te hoge kosten. Veel van deze punten herkent Os. Over de belangenverstrengeling van bewindvoerder en verzekeraar zegt hij: "ik vind het überhaupt belachelijk dat zoiets kan."

Os wil nu dat de onderste steen bovenkomt. "Ik eis inzicht in al mijn papieren." Hij laakt de handelswijze van veel bewindvoerders. "De cliënten zijn in een kwetsbare positie en gaan ervan uit dat hun problemen worden opgelost. Maar het is simpelweg gewoon niet te vertrouwen op deze manier."