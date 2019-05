Zeldzame monniksgier gespot op Sallandse Heuvelrug bij Hellendoorn

De Monniksgier is gespot in Overijssel (Foto: Gerwin van der Maat)

Het is een drukte van belang op de Sallandse Heuvelrug bij Hellendoorn. Tientallen mensen zijn afgekomen op de zeldzame monniksgier die er is gesignaleerd.

Gisteren werd de monniksgier gespot boven De Onlanden in Drenthe, maar inmiddels is het dier neergestreken in Overijssel. Het was voor het eerst in veertien jaar dat het dier in Nederland werd gespot.

De monniksgier is de grootste roofvogel van Europa en komt normaal gesproken voor in rotsachtige gebieden in Zuid-Europa. Het dier is iets meer dan een meter lang en in vlucht hebben zijn vleugels een spanwijdte van tweeënhalf tot drie meter.