Kampioenschap kan pijn Isa maar deels verzachten: ''Misschien dat ik dan terugkom''

Een kampioensfeest met twee gezichten voor clubicoon Amanuel Isa. De captain van Excelsior'31 neemt afscheid met de titel in de Hoofdklasse B. En dat is niet uit luxe, maar noodgedwongen.

De 34-jarige Isa is aanvoerder van de Rijssenaren, zijn contract wordt desondanks niet verlengd. Zelfs het kampioenschap kan zijn zeer niet volledig wegnemen. "We zijn in gesprek geweest, maar dat werd hem niet. Dit is mijn afscheid, ik ben hierna niet meer te bewonderen bij Excelsior'31. Wat betreft het team heb ik een mooi afscheid gehad, maar ik had er persoonlijk wat anders van verwacht. Dit doet heel veel pijn."

Verkeerde mensen

Desondanks viert ook Isa een feestje. "Ik kan er wel van genieten, maar dit is voor het elftal. Voor mij waren de verkeerde mensen op de verkeerde plek, maar zij gaan ook wel weer weg. Misschien dat ik dan nog terugkom. Ik heb binnen het elftal aangegeven hoe ze mij hebben behandeld. Daar heb ik wel een week of twee mee gezeten. Het is heel moeilijk geweest, maar we gaan er een mooi feestje van maken en zien daarna wel weer wat er gebeurt", besluit hij.