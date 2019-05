Geen treffers bij kleurloos eerste finaleduel tussen Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk

Go Ahead Eagles is nog volop in de race voor een Eredivisie-ticket. In het Mandemakers Stadion werd er zaterdagavond met 0-0 gelijkgespeeld tegen RKC Waalwijk, dat wel de beste kansen kreeg tegen de ploeg van trainer John Stegeman.

Want Go Ahead Eagles mocht van geluk spreken dat er nog een brilstand op het scorebord stond toen de spelers hun thee dronken. Nadat RKC in de openingsfase al enkele speldenprikjes uitdeelde aan het adres van de Deventenaren, voorkwam de lat even later dat Paul Quasten met een vlammend schot de score opende.

Knotsgekke minuut

Deze pegel was het startsein voor een knotsgekke minuut in Waalwijk. Darren Maatsen glipte langs Hobie Verhulst en had vrij baan richting het doel, maar Gino Bosz was net op tijd om de bal van de doellijn te halen. Go Ahead Eagles schakelde razendsnel om, kwam in de zestien en schreeuwde om een strafschop. Arbiter Allard Lindhout liet het spel doorgaan en zag vervolgens aan de andere kant dat Maatsen nu wél het net liet bollen. Dit deed de spits echter vanuit buitenspelpositie, waarna de VAR beide zaken bekeek en terecht concludeerde: geen penalty en geen doelpunt.

Vermeulen laat Go Ahead in leven

En dit was ook de een van de laatste keren dat RKC en Go Ahead Eagles de aanwezige supporters écht naar het puntje van hun stoel brachten. Invaller Kevin Vermeulen schoot namens RKC voor het doel van Verhulst wild over. Gino Bosz en Jeroen Veldmate hadden op hun beurt Go Ahead Eagles op rozen kunnen schieten, maar ook bij die pogingen ontbeerde het aan scherpte. De grootste kans van de wedstrijd liet op zich wachten tot de negentigste minuut. Maatsen dolde de Deventer-defensie en gaf een panklare voorzet op de geheel vrijstaande Vermeulen. Deze had de 1-0 voor het inschieten, maar mikte te hoog.

Return

Komende dinsdag staat de return in De Adelaarshorst op het programma. Deze wedstrijd vangt eveneens aan om 18.30 uur en is wederom integraal te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.

RKC Waalwijk - Go Ahead Eagles 0-0

Arbiter: Lindhout

Geel:

RKC Waalwijk: Vaessen; Quasten, Drost, Meulensteen, Gaari; Rienstra (Mulder/80), Tahiri, Sow (Vermeulen/59); Seys (Bergkamp/76), Maatsen, Hansson.

Go Ahead Eagles: Verhulst; Lelieveld, Bosz, Veldmate, Baas; Stans, Bakx, Van der Venne; Navratil, Verheydt (Langedijk/68), Van Moorsel.

Bekijk hier de andere uitslagen in de play-offs en via deze link de statistieken van de spelers van Go Ahead Eagles.