Dubbel gevoel bij Verhulst: "De nul is mooi, maar goaltje was fijn geweest"

Hobie Verhulst hield vanavond de nul met Go Ahead Eagles in de finale van de play-offs bij RKC Waalwijk. Hij zag zijn medespelers echter ook niet scoren en dus had hij na afloop een dubbel gevoel.

"Ik ben tevreden met de nul, dat is voor een keeper natuurlijk altijd lekker. Dat was ook belangrijk. We hadden ons op het hart gedrukt de nul te houden, dat is gelukt. Het was alleen wel fijn geweest om een goaltje te scoren, natuurlijk. Maar ja, het zat er niet in," zegt de doelman, die zag waar het gevaar van RKC lag: "Ze zijn erg snel voorin en daar hadden we een beetje moeite mee. Dat moeten we beter doen in de thuiswedstrijd."

Hopelijk mooi afsluiten

Hij denkt dat het spannend wordt in de return in Deventer dinsdag: "Ik denk dat het nog steeds fifty-fifty is. Voor hen is de uitslag misschien tot iets beter. En wij hebben nu het thuisvoordeel. De finale is fantastisch om te spelen. Hoe het speelt in de stad de afgelopen weken, hoe we onthaald zijn toen we terugkwamen uit Den Bosch, dat is gewoon fantastisch om te zien. Hopelijk kunnen we het mooi afsluiten dinsdag."