Beeld heilige Lebuinus stevig in de IJsselklei

Na ruim 1250 jaar is de heilige Lebuinus terug op de plaats, waar zijn naam gevestigd werd: Wilp. Vandaag is daar een standbeeld van de heilige Lebuinus onthuld, met zicht op Deventer waar de grote kerk zijn naam draagt.

Vanuit Utrecht werd de monnik in het midden van de achtste eeuw naar Wilp gezonden voor missiewerk. Dat was zo succesvol dat hem werd gevraagd een kerk te stichten. Dat deed hij aan de overkant van de IJssel, bij de nederzetting Deventer, waar nu de Lebuinuskerk staat.

Klei

Het beeld is gemaakt door Theo Schreurs. De beeldhouwer kon de heilige niet nabootsen van een beeltenis, want die bestaat niet. Schreurs heeft zich vooral laten inspireren door zijn innerlijke kracht. "Lebuinus heeft doorzettingsvermogen en wilskracht getoond in die tijd, vandaar dat ik het beeld forse voeten heb gegeven. Hij staat stevig in de klei."

Het beeld is onthuld door schrijver en oud- politicus Jan Terlouw. Hij woont in de buurt en bewondert de heilige: "Het zou in deze tijd van verschraling, waar de welvaart de verdieping verdringt, niet verkeerd zijn om nog weer eens zo'n idealist als Lebuinus in ons midden te hebben", zegt hij.