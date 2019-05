Quick'20 degradeert na drie jaar uit 3e divisie

Quick'20 is na drie jaar gedegradeerd uit de 3e divisie. Het moest zelf winnen van Quick en was afhankelijk van een nederlaag van OJC Rosmalen tegen JVC Cuijk. Het speelde zelf gelijk en OJC won ruim en dus speelt het komend jaar in de hoofdklasse.

De Oldenzalers begonnen goed, want al na een paar minuten zorgde Jip Kemna voor de 0-1. Na een kwart wedstrijd verdubbelde hij de score. Even later kwam Quick terug in de wedstrijd door Marc Boshoff en kort daarna was er opnieuw een tegenvaller voor de Oldenzalers. OJC Rosmalen kwam tegen JVC Cuijk met 1-0 voor. Even later werd het daar zelfs 2-0. Melvin Degenaar maakte ondertussen de 1-3 in Den Haag.

Na rust werd het gelijk door twee treffers Boshoff en zorgde Kemna voor de 3-4. Op het andere veld was het ondertussen al 3-0 en werd het zelfs 4-0. Het was voor de Oldenzalers dus al lang duidelijk dat het gebeurd was. In Den Haag werd het nog 4-4 door Frank van der Heiden en in Rosmalen eindigde de wedstrijd in 5-0.

HSC'21 ziet Volendam titel pakken

Jong Volendam werd bij HSC'21 kampioen van de 3e divisie. De ploeg stond bij rust al met 3-0 voor door twee treffers van Martijn Kaars en één van Joey Veerman. Na de pauze zorgden Derry John Murkin, Joey Veerman en Max Veerman voor de 0-6. Kort voor het einde maakte Kelvin Veensma met een fraaie vrije trap de 1-6 en dat was de eindstand.

