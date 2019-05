Afvalverwerker Twence over kritiek GroenLinks: "We zijn een zorgvuldig bedrijf"

De brand in de nacht van zaterdag op zondag zorgde voor een flinke rookontwikkeling. Bovendien is het de tweede forse brand in een jaar tijd. Volgens Morriën gaat het om twee verschillende branden. "Vorig jaar ging het om een brand van los materiaal in een afvalopslaglocatie, dit weekend was het echt een installatie. Wederom een grote brand, al was deze met enkele uren onder controle. Uiteraard vinden wij dit heel vervelend, want dit is niet wat je als bedrijf wilt."

Maatregelen

De oorzaak van de brand wordt nog altijd onderzocht. Twence heeft vorig jaar al de nodige maatregelen genomen om een herhaling te voorkomen. "We hebben extra warmtecamera’s geplaatst, de blusvoorziening is verder uitgebreid. We hebben het depot waar vorig jaar brand uitbrak anders ingericht, daarin hebben we extra stappen gezet. Ook zijn er meer teams die getraind zijn om als eerste de brand te blussen."

Woordvoerster Evelien Morriën van Twence

De afvalverwerkingsindustrie is in de afgelopen maanden regelmatig in het nieuws gekomen door branden. Naast Twence was er in de afgelopen periode ook brand bij een collegabedrijf in Wilp. Volgens Morriën wordt er voortdurend gekeken of de manier van afval opslaan de juiste is. "Als branche kijken we daar voortdurend naar. Ook al sla je kleine hoeveelheden op, er is altijd risico op brand. Broei is iets dat wij als branche niet kunnen voorkomen."