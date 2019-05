Aanvoerder Kamp na degradatie Quick: "Het was gewoon onstabiel"

"Het is gewoon onstabiel geweest. Dat kun je concluderen. Of dat dan wel of niet door kwaliteit komt, vind ik lastig. Omdat je ziet dat we de laatste twaalf wedstrijden redelijke resultaten gehaald hebben voor een degradatiekandidaat. We laten zien dat we tegen elke tegenstander wel goed kunnen voetballen, alleen uiteindelijk is het niet genoeg geweest en ben je niet stabiel genoeg geweest."

Hij wilde nog wel aangeven dat Quick alles gaf vandaag: "Er was een kleine kans dat we het nog zouden halen. We hebben wel alles gedaan om die wedstrijd te winnen. Het was zeker niet zo dat we vooraf al dachten dat het gespeeld was. Dat is niet aan de orde geweest." In de audio het hele interview.