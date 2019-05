Overijsselse Statenleden stemmen vanmiddag voor nieuwe Eerste Kamer

In de Eerste Kamer zijn 75 zetels te verdelen. Hoe die Eerste Kamer er uit gaat zien, is in grote lijnen te voorspellen aan de hand van de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen in de verschillende provincies. Het ligt voor de hand dat Statenleden op hun eigen partij stemmen.

Maar helemaal op voorhand ligt de uitslag niet vast, want Statenleden hoeven niet op een kandidaat van hun eigen partij te stemmen. Ze kunnen er ook voor kiezen om strategisch te stemmen. Want voor de uitslag van de Kamerverkiezingen bekend zijn, moet nog flink gerekend worden over de restzetels.

Verschillend gewicht

En niet elke stem telt bijvoorbeeld even zwaar. Het aantal inwoners legt letterlijk gewicht in de schaal. Stemmen van Statenleden uit provincies met de meeste inwoners, tellen het zwaarst. Een stem uit Zuid-Holland is dit jaar bijvoorbeeld goed voor 668 'punten', Zeeland slecht voor 98. Bijna zeven Zeeuwse stemmen staan dus gelijk aan één Zuid-Hollandse stem. Voor elke zetel in de Eerste Kamer zijn 2308,3 punten nodig.

Daarnaast is er ook bij de Eerste Kamer sprake van restzetels. Als alle Statenleden netjes stemmen zoals van hen verwacht wordt, staat van 67 van de 75 zetels vast naar welke partij die zetels gaan. Dan blijven er dus nog acht restzetels over.

Tactisch stemmen

Partijen met een restzetel hebben niet genoeg stemmen over voor een volledige zetel, maar ze kunnen deze zetel toch krijgen als blijkt dat de partij net iets meer stemmen heeft overgehouden dan andere partijen. Door tactisch te stemmen, kunnen partijen proberen de verdeling van de restzetels naar hun hand te zetten.

Het wordt dus spannend, ook al omdat Statenleden af en toe hele domme en ook dure fouten maken bij het stemmen. Zo stemde een D66-Statenlid uit Noord-Holland acht jaar geleden niet met een rood potlood, zoals verplicht is, maar met een blauwe pen. Daardoor was zijn stem ongeldig. D66 kreeg daardoor niet zes, maar vijf zetels in de Eerste Kamer.

De stemming begint vanmiddag om drie uur. De uitslag wordt kort na de stemming bekendgemaakt.