Viervoudige moord Enschede: wie is de mol van RTV Oost?

Afgelopen vrijdag ging voor de Almelose rechtbank het strafproces verder tegen de vader en zijn twee zonen, die door justitie verantwoordelijk worden verdacht van het spraakmakende misdrijf. Een groot deel van de zitting ging het echter over de vraag wie nou 'het lek' is richting RTV Oost. Ofwel: wie is de mol?

Commotie in rechtszaal

In de aanloop naar de pro-formazitting had deze omroep namelijk een aantal reportages gepubliceerd, waarin we een aantal opzienbarende nieuwsfeiten wisten te onthullen. Zo slaagden we erin een ondernemer op te sporen die die fatale dag ternauwernood aan de dood was ontsnapt. Maar ook konden we melden dat de vader en zijn oudste zoon nog dezelfde middag van de 'kwartetmoord' naar een woningbouwvereniging in Almelo reden om daar achterstallige huurschulden contant af te betalen. Verder berichtten we dat in de verdwenen boodschappentassen, waar justitie nog altijd naar op zoek is, de moordkleding zat. Iets wat tijdens de zitting van afgelopen vrijdag werd bevestigd.

Kijkje op de crimescene

Maar de meeste commotie in de rechtszaal was er over de uiterst gedetailleerde animatie van RTV Oost, waarin we een digitaal kijkje op de crimescene bieden: een virtuele wandeling door het moordpand. Het gekscherende tekstbord op de achterdeur klopt, zelfs het schilderijtje aan de muur. De kleur van de wanden, maar ook dat er een bezem met bloedspatten tegen de tafel in het kantoortje stond.

We wisten tot in detail te melden waar in de growshop de vier slachtoffers lagen en onder welke omstandigheden ze zijn teruggevonden. Dit deden we om antwoord te krijgen op de vraag hoe het kon dat de politie aanvankelijk uitging van 'slechts' twee doden, terwijl er vier slachtoffers vielen te betreuren. Maar ook om te reconstrueren of het bloedbad kon zijn aangericht door één persoon. Nabestaanden zijn namelijk bang dat de vader straks alle schuld op zich neemt met als risico dat de twee zonen wellicht weg komen met een lichtere straf.

Uit piëteit met de nabestaanden en om het strafproces niet te beïnvloeden, hebben we overigens bewust niets gepubliceerd over de schotwonden.

Hevig verontwaardigd

De advocaten van de drie hoofdverdachten toonden zich hevig verontwaardigd en vroegen zich in de rechtszaal hardop af hoe zoveel informatie uit het strafdossier bij RTV Oost was terechtgekomen. "Dan moeten we bepaalde verhalen eerst op de website van RTV Oost lezen en dan krijgen we diezelfde stukken de volgende dag toegestuurd door het Openbaar Ministerie", aldus een van de raadslieden.

Diezelfde advocaat pleitte ervoor dat de Rijksrecherche wellicht een onderzoek hiernaar zou kunnen instellen. Al plaatste hij daarbij op voorhand zelf al zijn vraagtekens bij. Daarbij verwees hij naar een andere reportage van RTV Oost over een lopend Rijksrecherche-onderzoek naar bronnen die uit de school zouden klappen. "We lazen dat dit onderzoek muurvast zit. Blijkbaar wordt er dus zelfs uit dit onderzoek gelekt..."

Justitie kwaad

De officier van justitie toonde zich op zijn beurt kwaad richting de advocaten op de suggestie dat via het Openbaar Ministerie vertrouwelijke informatie zou zijn gelekt. "Dan wijs ik ook terug richting de advocaten. Er zitten hier meerdere advocaten: niet alleen van de verdachten, maar ook van nabestaanden. Een aantal van deze advocaten heeft ook de foto's uit het strafdossier..."

Een advocaat van een van de nabestaanden verzuchtte: "Ongelooflijk dat wij hierop aangesproken worden. Ik heb juist via jullie reconstructie moeten vernemen welk slachtoffer op welke plek lag."

Het is niet voor niets dat RTV Oost de afgelopen weken zo uitvoerig kwam met nieuwe reportages over de viervoudige moord. Het is immers één van de meest opzienbarende zaken uit de Overijsselse misdaadhistorie. Daar komt bij dat er nog telkens nieuwe feiten aan het licht komen en zich soms bizarre wendingen voordoen. Zo kwam vorige week ineens een haast onwaarschijnlijk scenario voorbij, waarin werd geschetst dat de viervoudige moord zou zijn gepleegd door een Mexicaans doodseskader: als strafexpeditie voor een uit de hand gelopen ripdeal.

Wie is de mol?

Zowel justitie als de advocaten veronderstelden dat er sprake is van één mol richting RTV Oost. Om een tipje van de sluier op te lichten: die mol bestaat niet. De in de rechtszaal zo uitvoerig besproken reportages waren het gevolg van wekenlang speurwerk, waarbij we met tal van betrokkenen spraken. Uit zowel de Twentse boven- als onderwereld.

Intussen zijn er in de 'kwartetmoord' nog steeds tal van vragen onbeantwoord. Niet in de laatste plaats omdat de drie verdachten zich, op advies van hun advocaten, in stilzwijgen hullen. En zolang die vragen de gemoederen nog zo volop bezighouden, zal RTV Oost aandacht blijven besteden aan deze zaak.

JAN COLIJN EN TOM MEERBEEK