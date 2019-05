Weet je alles over de staking van vandaag? Zes vragen en antwoorden

Het is al een tijdje aangekondigd, maar vandaag is het dan echt zo ver: de landelijke staking van het openbaar vervoer. Bijzonder, want nooit eerder staakten de mensen van het spoor-, het stad- en het streekvervoer allemaal tegelijkertijd. Zes vragen met antwoorden.

1. Wie gaan er staken?

De werknemers van het openbaar vervoer staken voor een beter pensioen. In heel het land rijdt er bijna geen bus, tram, trein of veerpont. En niet alleen in de grote steden is het raak. Ook het streekvervoer ligt plat. Een kleine kanttekening, de medewerkers mogen zelf bepalen of ze staken of niet, dus het kan maar zo zijn dat bepaalde lijnen wel gewoon rijden.

2. Waarom wordt er gestaakt?

De vakbonden willen dat de pensioenleeftijd bevroren wordt op 66 jaar. Want zoals ze zelf zeggen, de OAW-leeftijd wordt steeds hoger en niet iedereen haalt in goede gezondheid die leeftijd. Mensen met zwaar werk moeten eerder met werken kunnen stoppen, als ze dat willen.

3. Hoe lang ga ik hiervan last hebben?

De staking in het OV duurt 24-uur. Van dinsdag 04.00 uur tot woensdag 04.00 uur. Morgen moeten dus de problemen in het openbaar vervoer voorbij zijn. Maar niet voor iedereen. Woensdag staken onder meer werknemers van de bouw- en metaalsector.

Eigenlijk zou het openbaar vervoer meedoen met de landelijke staking van woensdag, maar als dat gebeurt kunnen veel mensen die dan staken niet naar bijeenkomsten komen. Daarom staken ze een dag eerder.

Door de staking wordt er een zeer zware spits op de weg verwacht. De ANWB hoopt dan ook dat reizigers dinsdag zoveel mogelijk bij elkaar in de auto stappen of gaan thuiswerken.

4. Er was laatst toch ook al een landelijke stakingsdag?

Klopt. De actie van vandaag is deels bedoeld als een herkansing voor de stakingsdag van 18 maart. Maar die werd toen afgebroken na de aanslag in Utrecht. Personeel bij de NS en het stadsvervoer legden toen in de ochtendspits het werk neer voor 66 minuten. Onder andere vakbond FNV vond dat die actie niet zorgde voor een serieuze reactie van het kabinet.

5. Hoe weet ik welke trein of bus rijdt?

Vervoerder Keolis heeft aangegeven dat er wel gereden wordt op de trajecten Zwolle-Kampen, Zwolle-Enschede en Zutphen-Hengelo-Oldenzaal. Al zijn dit wel met minder treinen. Het is niet verstandig om op de bonnefooi richting de halte of het station te gaan. Het advies is om de reisplanners in de gaten te houden, zelf vervoer te regelen of thuis te blijven.

6. Hebben ze in het buitenland ook last van de staking?

Ja, ook in Duitsland heeft de staking gevolgen. De Deutsche Bahn maakte gisteren bekend dat de trein van Berlijn naar Amsterdam niet verder rijdt dan Bad Bentheim, net over de grens bij Oldenzaal. Eurobahn, die een dienst onderhoudt van Bielefeld via Osnabrück naar Hengelo, kon nog niets zeggen over de verwachte omvang van de treinuitval.