Almelose machinefabriek Boessenkool wil met 'mega-drones' wereld veroveren

De 25 kilo zware 'kleine' drone kan 75 kilo tillen. De grote drone, met een spanwijdte van vierenhalve meter, kan 500 kilo aan personen of goederen vervoeren.

Brancardrone

Vanwege de strenge regelgeving is het moeilijk om afnemers te vinden voor de grote variant. Boven 150 kilo mag er namelijk (nog) niet commercieel worden gevlogen. "Voor defensiedoeleinden mag het wel", aldus eigenaar Eelco Osse van Boessenkool.



"We hebben de drone samen met de Koninklijke Landmacht getest. Daarbij was ook een Amerikaanse kolonel aanwezig. De reacties waren heel positief. Het leger kan de drone inzetten als 'brancarddrone' om gewonden van het slagveld te halen of om munitie of wapens snel te verplaatsen."

machinefabriek Boessenkool wil met twee 'mega' drones de wereld veroveren (Foto: eigen foto)

Certificering

De kleinere variant mag wel worden gebruikt voor commerciële doeleinden, maar contracten zijn er nog niet. "De certificering is net afgerond en binnenkort gaan we met geïnteresseerden om de tafel. Er is belangstelling genoeg."

Miljoenen drones in de lucht Eelco Osse

Luchtruim

Het luchtruim zoals we dat nu nog kennen, is over een paar jaar volgens Osse verleden tijd. "Het zou me niets verbazen als er over tien of twintig jaar miljoenen drones boven onze hoofden vliegen. Hoeveel daarvan gemaakt zijn in Almelo? Geen idee, laten we maar eens met twee beginnen."