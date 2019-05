Expeditie Oost: Een ijsbeer, klassieke wagens en Tiny Houses

De ochtend begon met een bezoekje aan het tankstation langs de Deurningerstraat. Onze nieuwsgierigheid werd daar geprikkeld toen wij een levensgrote, plastic ijsbeer zagen. Van enkele collega's kregen we te horen dat daar een mooi verhaal achter zat en dus besloten wij om de bolide te pakken en een bezoekje te brengen.

Pronkstuk van het bedrijf

" Mijn vader heeft de ijsbeer ooit gratis gekregen en inmiddels is dit pronkstuk echt een onderdeel van ons tankstation geworden, hij staat er dan al bijna vijftig jaar," zegt eigenaar Hans Scholten van het tankstation. Door de jaren heen is de beer het slachtoffer geworden van verschillende festiviteiten. "De ijsbeer heeft in verschillende kleuren al voor onze deur gestaan. Hij is al een keer oranje geverfd omdat het Nederlands elftal een eindtoernooi speelde, en toen FC Twente kampioen werd in 2010 werd het dier omgetoverd tot een rode ijsbeer."

De ijsbeer aan de Deurningerstraat (Foto: Dean van het Laar/ RTV Oost) Fotograaf: Dean van het Laar/ RTV Oost De ijsbeer aan de Deurningerstraat

Uit de hand gelopen hobby

De vrouw van Billy vertelt ons dat het misschien ook nog wel leuk is om even een kijkje te nemen in de garage, en daar is niks aan gelogen. Bij binnenkomst in de garage zien we meerdere klassieke kevers en mustangs. "Dit is nou echt een voorbeeld van een hobby die uit de hand is gelopen. Ik zit eigenlijk een beetje met de handen in het haar, want ik ben met teveel projecten tegelijk bezig," zegt Hans. "Mijn vrouw wil graag dat ik ze verkoop, want je bent er veel tijd aan kwijt, maar dat wil ik liever niet."

De klassieke wagen van Billy Scholten (Foto: Dean van het Laar/ RTV Oost) Fotograaf: Dean van het Laar/ RTV Oost De klassieke wagen van Hans Scholten

Compact en duurzaam wonen

Na ons bezoekje bij het tankstation vervolgen wij onze reis naar Hengelo waar wij per toeval op een zandvlakte stuiten met daarop tien Tiny Houses. We besluiten om de stoute schoenen aan te trekken en aan te kloppen om te vragen wat dit precies voor huizen zijn. Na een aantal pogingen komen wij Nadia Eikhoudt en haar gezin tegen. Zij woont met haar man en drie kinderen in een Tiny House van nog geen 15 vierkante meter. Desondanks de kleine afmetingen is ze blij met haar nieuwe huis. "Er moet nog veel aan gebeuren, maar de kinderen vermaken zich prima en je kunt hier prachtig wonen. We maken veel gebruik van gerecyclede producten en benutten de ruimte die we hebben hier optimaal."

Tiny House in Hengelo (Foto: Dean van het Laar/ RTV Oost) Fotograaf: Dean van het Laar/ RTV Oost Tiny House in Hengelo