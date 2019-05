Overijsselse scheidsrechter wereldnieuws na doelpunt: "Hoopte dat er geen beelden waren"

Stiekem hoopte Maurice Paarhuis dat er geen beelden waren van zijn 'doelpunt' in de wedstrijd tussen Harkemase Boys en HSV Hoek (4-2). De scheidsrechter, geboren in Ommen maar inmiddels woonachtig in Hellendoorn, werd wereldnieuws omdat de bal via hem in het doel verdween. "Ik hoopte dat er geen beelden van waren, maar toen ik klaar was met douchen had ik al vijfhonderd berichten. Het is de hele wereld overgegaan."