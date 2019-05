Programma: Finale Go Ahead Eagles, Landstede en het begin van de nacompetitie

Na afgelopen weekend zitten de meeste sporten erop. Maar er is nog een toetje; de nacompetitie in het amateurvoetbal. Daarnaast is het een belangrijke week voor Go Ahead Eagles en Landstede Basketbal. Hieronder een overzicht van het programma.

Betaald voetbal

Go Ahead Eagles speelt vanavond de return in de finale van de play-offs om promotie naar de eredivisie. RKC Waalwijk komt naar Deventer. Het eerste duel eindigde afgelopen zaterdag in 0-0. De winnaar van vanavond promoveert naar het hoogste niveau.

Amateurvoetbal

De competitie in het amateurvoetbal zit er dus op. Vanaf vanavond gaat de nacompetitie van start. De hoogste Overijsselse ploegen in de nacompetitie zijn Staphorst, DETO, Go Ahead Kampen en Rohda Raalte. Staphorst mag in de tweede ronde instromen om een plek in de 3e divisie af te dwingen. Daarin is de winnaar van het tweeluik tussen ACV en SC Feyenoord de tegenstander.

Eersteklasser Go Ahead Kampen speelt zaterdag tegen AFC in de eerste ronde om een plek in de hoofdklasse. Bij winst speelt het in de halve finales tegen Bennekom. In die halve eindstrijd stroomt ook DETO in. Dat speelt tegen Kloetinge om lijfsbehoud in de hoofdklasse.

Op zondag hoopt Rohda Raalte zich te plaatsen voor de hoofdklasse. In de eerste ronde is BVC'12 de tegenstander. Rohda moet daarna eventueel nog drie duels winnen om komend seizoen in de hoofdklasse te spelen.

In de lagere klassen staan er ook veel wedstrijden op het programma. Bekijk hier een volledig overzicht. Ga linksboven naar Kies sport en ga naar amateurvoetbal. Daarna verschijnen alle klassen waarin de Overijsselse clubs in actie komen.

Basketbal

Landstede Basketbal kan deze week de landstitel pakken. Het staat met 2-1 voor in de best-of-7 tegen Donar. Vanavond is de vierde wedstrijd. Bij winst kan Landstede donderdag de titel pakken. Als Donar wint volgt er zaterdag een zesde wedstrijd. De mogelijke zevende is zondag.