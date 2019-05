Promotiewedstrijd Go Ahead Eagles volg je bij RTV Oost

Go Ahead Eagles kan morgenavond na twee seizoenen weer terugkeren in de eredivisie. De ploeg moet in eigen huis winnen van RKC na de 0-0 van afgelopen zaterdag in Waalwijk. RTV Oost doet uitgebreid verslag van de wedstrijd morgenavond.

Vanaf 17.30 uur is er een extra uitzending van De Oosttribune met een voorbeschouwing op de wedstrijd. Presentator Bert van Losser blikt met analist Jan van Staa vooruit vanuit de studio in Hengelo en Tijmen van Wissing en Bart Kieft doen verslag van de sfeer in en om het stadion.

Wedstrijdverslag

De wedstrijd begint om 18.30 uur en dan doen Daniel Godinho Veiga en Nico Wantia integraal verslag op Radio Oost. Dat verslag is ook live te zien op TV. Na afloop blijven we in Deventer om het feest of de teleurstelling in beeld te brengen.