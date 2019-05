Ernstige kindermishandeling in Goor, gedragsdeskundige gaat stiefmoeder onderzoeken

Een 40-jarige vrouw uit Nijverdal wordt ervan verdacht dat ze tussen 2002 en 2010 haar stiefdochter ernstig heeft mishandeld. Dat zou zijn gebeurd toen de vrouw nog samen met de vader van het slachtoffer in Goor woonde. Aan de mishandelingen kwam pas een eind toen het slachtoffer in haar laatste jaar op de basisschool vertelde wat er thuis allemaal gebeurde. Ze deed pas aangifte toen ze volwassen werd. Dat werd vandaag in de rechtbank bekend.

De rechtbank heeft op verzoek van de officier van justitie besloten de strafzaak aan te houden voor een uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek van de stiefmoeder.

Nachtmerries

Het inmiddels volwassen slachtoffer was drie toen de mishandelingen begonnen, vertelde ze de rechtbank. Haar stiefmoeder mishandelde haar bijna dagelijks, mishandelingen die ontzettend pijnlijk en vernederend waren. Zo moest ze altijd haar rug toekeren naar haar stiefmoeder, die kon dan letterlijk ongezien en onverwacht toeslaan. Ze was zo bang voor haar stiefmoeder dat ze die angst nu jaren later nog niet kwijt is, regelmatig heeft ze nog nachtmerries waarin de vrouw haar iets probeert aan te doen.



Het slachtoffer vertelde ook hoe haar stiefmoeder haar hoofd ooit eens in een wasbak vol water drukte: "Zo duwde ze mijn hoofd net zo lang onder totdat ik geen adem meer kreeg. Ik dacht toen, als ik nu mijn adem laat gaan is het over, dan ben ik dood en krijgt ze eindelijk haar straf."

Buikpijn bij het lezen

Een van de rechters moest bekennen dat ze alleen al van het lezen van het dossier buikpijn had gekregen, iets dat de officier van justitie ook aangaf. De 40-jarige stiefmoeder bekende de gruwelijkheden, maar zegt niet te weten hoe het kwam. In een rapport van de reclassering komt daar ook niets over naar voren, behalve een enkel zinnetje waarin staat dat ze onderzocht was, maar dat er geen persoonlijkheidsproblemen waren gevonden.



Voor de officier van justitie was die conclusie veel te kort door de bocht, hij gaf aan niet te weten wat hij met de Nijverdalse aan moest. "Ik weet niet of de rol die mevrouw nou speelt echt is, of dat ze de schade probeert te beperken." Hij vroeg de rechters de vrouw door in ieder geval één gedragsdeskundige te laten onderzoeken. Mocht er niets aan de hand blijken dan ziet de officier van justitie de vrouw het liefst voor anderhalf jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, achter de tralies verdwijnen.



Wanneer de strafzaak verder gaat is niet bekend.