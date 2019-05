OM eist 17 jaar cel tegen hoofdverdachte Dennis B. voor moord op Shadi Saker

De eis werd even na tweeën door officier van justitie Sandra Leusink uitgesproken. Ruim een jaar geleden werd Shadi Saker dood gevonden in zijn auto op de kruising van de Brinkstraat en Palembangstraat in Enschede. Saker heeft na de beschieting waarschijnlijk nog een paar minuten geleefd, zijn auto werd enkele meters verderop gevonden en zijn voet stond nog op het gaspedaal.

Drugs

Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat Shadi Saker beschoten is, omdat hij weigerde drugs aan de verdachten te geven zonder te betalen. Dennis B. en mede-verdachte Mukaddes O. hebben die nacht meerdere drugsdealers gebeld, maar hadden geen geld om te betalen. De dealers haakten af.

Uiteindelijk is Saker die kant opgereden, omdat hij al eerder aan Dennis B. had geleverd. Toen is er ruzie ontstaan. Volgens de mede-verdachte heeft Dennis B. geschoten. Zij zat tijdens het schietincident bij hem in de auto.

Zwijgrecht

Het is niet duidelijk of Dennis B. - een bekende van justitie - de drugs nodig had of zijn vrouwelijk mede-verdachte Mukaddes. Zij zegt gedwongen te zijn meegegaan met Dennis B. Ook zegt ze meerdere keren door hem bedreigd te zijn, onder meer met een beitel. Dat zou ook nog op de avond voor de schietpartij zijn gebeurd.

B. kreeg vandaag genoeg gelegenheid te reageren op de beschuldigingen maar de hoofdverdachte beriep zich - net zoals tijdens eerder zittingen - op z'n zwijgrecht.

Emotioneel

De rechtszitting trok veel belangstellenden. Voor nabestaanden is het vooral zwaar dat hoofdverdachte Dennis B. blijft zwijgen en niet vertelt wat er die bewuste nacht is gebeurd. Twee zussen en de moeder van Shadi Saker kregen spreektijd en legden een emotionele verklaring af.

"Op het moment dat jij (Dennis) de trekker overhaalde vermoorde je niet alleen Shadi maar onze hele familie," zei de zus van Shadi.

De moeder van Shadi vocht tegen de tranen: "Kijk me aan, kijk me aan! Iedereen bid voor het goede, maar ik bid en vraag God om een einde te maken aan mijn leven. Ik kan niet meer leven zo."

Dennis B. hoorde het gelaten aan, zei geen woord en keek stoïcijns voor zich uit.