250 miljoen liter diesel in bodem Enschede, is dat wel veilig?

Is de opslag van miljoenen liters diesel in twee zoutcavernes onder industrieterrein de Marssteden in Enschede wel volgens de regels? De Tweede Kamerfractie én Statenfractie van GroenLinks stellen hier vragen over.

Onder de Marssteden is sinds 2015 250 miljoen liter diesel opgeslagen .De hoeveelheid diesel die is opgeslagen is vergelijkbaar met een vol stadion van FC Twente.

De diesel is van het Rijk en wordt bewaard als een 'strategische voorraad', voor als er crisis is of oorlog. Met de diesel kan Nederland enkele maanden vooruit en is het niet direct afhankelijk van andere landen. Akzo gaat over de opslag.

Dwangsom

Aanleiding voor de vragen van de fracties is de dwangsom die Staatstoezicht op de Mijnen aan Nouryon, het voormalige Akzo, oplegde. De veiligheidsrapporten die Akzo moet hebben voor het gebruik van diesel als mijnbouwhulpstof blijkt namelijk niet compleet te zijn.

Lees ook: Boete dreigt voor AkzoNobel vanwege misstanden bij zoutwinning in Hengelo

Volgens GroenLinks is het risico op grote milieuvervuiling aanzienlijk als er lekkages ontstaan in één van de twee cavernes. "Als de diesel zou lekken naar het grondwater is dat een ramp voor de natuur, maar ook voor onze drinkwatervoorziening", aldus Statenlid Robert Jansen van GroenLinks.

'Alles volgens de regels'

De opslag in de cavernes lag al eerder onder vuur toen er in 2014 lekkages ontstonden bij een vergelijkbare opslag in Duitsland. Volgens Akzo is er geen reden om te twijfelen aan de veiligheid van de opslag, alles is volgens de regels verlopen.

Of er ook een dwangsom of waarschuwing komt voor de opslag van diesel in de cavernes onder de Marssteden, is volgens het SODM nog niet duidelijk.