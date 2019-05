Go Ahead Eagles op rand van de eredvisie: "Droom nu uit laten komen"

John Stegeman houdt zijn kaarten nog voor de borst in aanloop naar de finale tegen RKC Waalwijk. Hij kan met Go Ahead Eagles promoveren naar de eredivisie, maar wil zijn opstelling nog niet prijs geven. Wel kan de trainer beschikken over een fitte selectie. Vermoedelijk speelt Go Ahead Eagles met dezelfde elf namen als in de uitwedstrijd tegen RKC.

De eerste wedstrijd in Waalwijk eindigde in 0-0, en dus moet Go Ahead Eagles winnen om promotie naar de eredivisie af te dwingen. In de heenwedstrijd waren de beste kansen voor de Brabanders en dus zijn ze er in Deventer nog niet gerust op. "Ik vind de kans dat we promoveren nog steeds 50-50", zegt John Stegeman. "Ik vind het echt heel knap dat we in de finale staan. Dat had ik aan het begin van het seizoen echt niet verwacht. Maar nu we hier staan wil ik absoluut winnen. Promoveren is nu simpelweg een droom geworden."

Naar voren?

Go Ahead Eagles is gewaarschuwd voor de snelle aanvallers van RKC Waalwijk. Daar schuilt een gevaar voor Go Ahead Eagles dat morgen door de fanatieke aanhang ongetwijfeld vanaf minuut één naar voren zal worden geschreeuwd. Istvan Bakx: "Ja dat klopt. Met onze speelstijl ist dat het hele seizoen al een opdracht voor ons. Bij ons is het altijd al een kwestie geweest van niet in het mes lopen. Dat zal morgen weer zou zijn. Het publiek kan ons helpen, maar we moeten ons niet bruut met z'n allen naar voren ons laten schreeuwen. Dat evenwicht moeten we gaan vinden. Maar ik heb ze er liever wel bij dan niet bij. Laat dat duidelijk zijn."

Geduld

Go Ahead Eagles heeft morgen 90 en misschien wel 120 minuten om te scoren tegen RKC. Geduldig spelen is dan misschien wel het devies. In de halve finale tegen FC Den Bosch viel de winnende treffer immers ook pas vlak voor tijd. Bakx daarover: "Dat soort dingen waaien alleen je kant op als je hem wint. Als we morgen inderdaad heel geduldig spelen, en je verliest roept iedereen na afloop dat we lamme takken zijn en dat we vooruit hadden gemoeten."

Veldmate

Aanvoerder Jeroen Veldmate waarschuwt er ook voor. Vorig jaar stond de verdediger ook al in de finale van de play-offs. Met FC Emmen speelde hij in de eerste wedstrijd met 0-0 gelijk tegen Sparta. Emmen promoveerde na een 1-3 zege op Het Kasteel. "Verschil is alleen wel dat wij toen eerst thuis speelde. Je kunt dit wel een klein beetje met elkaar vergelijken. Sparta scoorde in Rotterdam de de 1-0 en ging toen vol de aanval zoeken. Uiteindelijk liepen ze in het mes en wonnen wij met 1-3."

Go Ahead Eagles-RKC Waalwijk begint dinsdag om 18:30 uur. RTV Oost doet uitgebreid verslag van het duel.