Promotiekoorts grijpt om zich heen in Deventer en omgeving

Verslaggever Bart Kieft over de promotiekoorts in Deventer

Rinus Zomer is elftalbegeleider van de hoofdmacht van Diepenveen SC. Gisteren werd promotie naar de derde klasse gerealiseerd door de kampioenswedstrijd tegen GFC uit Goor met 2-0 te winnen. Eerder werd Sportclub Deventer kampioen in de vijfde klasse.

Fan Go Ahead

"Wij zijn kampioen, wij zijn kampioen", zingt Rinus Zomer op maandagochtend als het sportcomplex wordt schoongemaakt. Morgenavond zit hij op de tribune in de Adelaarshorst: "Want ik ben ook fan van Go Ahead", zegt hij lachend. "Ik ben zo trots op de jongens in Diepenveen, wat een geweldig team. Maar Go Ahead moet natuurlijk weer naar de Eredivisie."

Het is het geluid dat je hoort op straat in Deventer, bij sportclubs, op scholen en op de stoep van stadion De Adelaarshorst: 'Kowet' moet promoveren. Daarvoor is winst op RKC nodig. En juist daarover proef je ook enige twijfel in de stad. De grote gemene deler: Eagles speelt thuis en dus met de steun van de twaalfde man, RKC is voetballend misschien net iets sterker. Een overwinning van Go Ahead is geen zekerheidje.

10.000 supporters

Waar het toe zal leiden is pas dinsdagavond vermoedelijk rond half negen duidelijk. Een huldiging op de parkeerplaats naast het stadion is voor Go Ahead Eagles het gewenste scenario. Op die plek is bij promotie woensdag plaats voor ongeveer 10.000 supporters, heeft de gemeente Deventer al laten weten.