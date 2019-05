Update: KNVB doet onderzoek naar mogelijke molestatie scheidsrechter in Almelo

De scheidsrechter heeft aangifte gedaan bij de politie. "Van de scheidsrechter blijf je af", laat Tom van Vilsteren, voorzitter van de Scheidsrechtersvereniging Almelo & Omstreken (SAO) weten in een reactie.

'Neem afstand van de handelswijze van La Première'

Tijdens de komende editie van het Hendrie Krüzen toernooi van La Première zouden scheidsrechters van de SAO actief zijn, maar het bestuur roept op om die toezegging in te trekken. "Uiteraard staat het scheidsrechters vrij om een eigen afweging te maken. (...) Het is aan u of u laat blijken dat u afstand neemt van de handelwijze van leden van La Première", schrijven zij aan hun leden.

KNVB: 'We hebben twee wedstrijden door elkaar gehaald'

In tegenstelling tot de berichtgeving van vanochtend, waarin stond dat de KNVB onderzoek doet naar de wedstrijd van FC 't Centrum - La Premiere, is er geen onderzoek naar die wedstrijd ingesteld. De KNVB betreurt de communicatiefout.

"We hebben per abuis twee wedstrijden door elkaar gehaald. Wij doen onderzoek naar de wedstrijd van het tweede elftal van La Première, niet naar de wedstrijd van het eerste elftal", laat woordvoerder Daan Schippers van de KNVB weten.



'Dit is bullshit'

De lezing van de betrokken La Premiere-speler Semih Ersonmez is echter een andere. Hij herkent zich namelijk totaal niet in de term 'gemolesteerd', meldt hij in een schriftelijke reactie aan RTV Oost. "Dit is bullshit. Ik heb de scheidsrechter een duw gegeven, wat het niet hoort, maar ik heb hem verder niet bedreigd of geslagen."



Ersonmez heeft zich na de berichtgeving van vandaag meteen gemeld bij de politie, vervolgt hij. Dat de KNVB spreekt van molestatie is de speler echter in het verkeerde keelgat geschoten. "Ze proberen de club zwart te maken. De scheidsrechter is na de wedstrijd in de bestuurskamer gaan zitten met een glaasje bier, alsof er niets aan de hand was. Als iemand bedreigd, geslagen of gemolesteerd wordt – of hoe de media en de KNVB het ook noemen – zal die niet gezellig daar zitten, maar ter plekke de politie inschakelen."