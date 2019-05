Opheldering van minister geëist over controles op 'foute' zorgbureaus

Tweede-Kamerlid René Peters (CDA) eist van minister Hugo de Jonge opheldering over de manier waarop in zorgbureaus in Twente worden gecontroleerd. Daarbij gaat het om het intussen veelbesproken 'barrièremodel'.

Bij dit barrièremodel draait het erom dat zorgbureaus op integriteit worden getoetst via een 'stoplichtmodel'. Bij groen is er niets aan de hand, bij oranje zijn er twijfels, bij rood blijkt er van alles mis.



Terugwerkende kracht

In de praktijk komt het er vaak op neer dat veel zorgbureaus niet vooraf worden doorgelicht, maar met terugwerkende kracht. Ze krijgen eerst een contract, waarna pas later wordt nagegaan of ze wel bonafide zijn.



De praktijk heeft intussen uitgewezen dat er veel mis is bij de ruim 300 gecontracteerde bureaus: in 64 gevallen zijn er twijfels gerezen.

Verder is opvallend dat dubieuze zorgbureaus in de gemeenten Almelo en Hof van Twente werden geweerd, maar dat die bureau's vervolgens in andere Twentse gemeenten toch een contract in de wacht wisten te slepen. Iets waar RTV Oost in oktober vorig jaar al eens aandacht besteedde.



Kamerlid Peters wil nu onder meer van minister De Jonge weten of het niet beter is om zorgbureaus vooraf te controleren in plaats van achteraf.

'Casino-zorgbureau'

RTV Oost berichtte de afgelopen tijd onder meer veelvuldig over het Almelose zorgbureau Victorie, waarvan de directeur mogelijk meer dan één miljoen euro in het casino heeft vergokt.