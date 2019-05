Minister: Enschede mag zelf bepalen of het FC Twente financieel steunt

Kamerleden Westerveld en Özütok stelden vragen nadat de gemeenteraad van Enschede akkoord was gegaan met een steunplan van veertien miljoen euro voor FC Twente. Vijf miljoen euro werd direct kwijtgescholden.

'Geen staatssteun'

Volgens minister Ollongren is het aan gemeenten zelf om in de gaten te houden of er wel of niet sprake is van staatssteun. Enschede is van mening dat er in dit geval geen sprake is van staatssteun, aldus de minister.

De Kamerleden wilden ook weten of er werknemers bij FC Twente zijn die meer geld verdienen dan de Balkenendenorm. De partij vindt namelijk dat overheden geen steun zouden moeten verlenen aan professionele sportclubs die werknemers in dienst hebben die zo veel geld verdienen.

Volgens de minister geldt de Wet Normering Topinkomens niet voor FC Twente, omdat de club geen gesubsidieerde instelling is. Ze heeft dan ook geen oordeel over de inkomsten van werknemers van FC Twente.