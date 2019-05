Wout Weghorst niet in definitieve selectie Oranje voor Nations League

Weghorst kende een uitstekend debuutjaar bij Wolfsburg. Met zeventien treffers had hij een belangrijk aandeel in de kwalificatie voor de groepsfase van de Europa League. In de laatste competitiewedstrijd toonde hij nog aan in topvorm te zijn door drie treffers te maken tegen Augsburg. Het was echter niet voldoende voor Koeman om hem een plek in de definitieve selectie te gunnen.

Nederland neemt het in Portugal op 6 juni op tegen Engeland voor een plek in de finale van de Nations League. Als Oranje dat duel wint, dan neemt de ploeg het drie dagen later in de eindstrijd op tegen de winnaar van de halve finale tussen Portugal en Zwitserland.



Naast Weghorst zijn ook Jeroen Zoet (PSV), Steven Berghuis (Feyenoord), Terence Kongolo (Huddersfield Town) en Pablo Rosario (PSV) afgevallen uit de voorlopige selectie. Verder wordt de geblesseerde Kenny Tete (Olympique Lyon) vervangen door Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), die niet in de voorselectie was opgenomen.

De volledige selectie:

Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Ryan Babel (Fulham), Donny van de Beek (Ajax), Steven Bergwijn (PSV), Marco Bizot (AZ), Daley Blind (Ajax), Jasper Cillessen (Barcelona), Memphis Depay (Olympique Lyon), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), Frenkie de Jong (Ajax), Luuk de Jong (PSV), Matthijs de Ligt (Ajax), Quincy Promes (Sevilla), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Kenneth Vermeer (Feyenoord), Tonny Vilhena (Feyenoord), Stefan de Vrij (Inter) en Georginio Wijnaldum (Liverpool).