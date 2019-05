Vader en 12-jarige zoon uit Delden klaar voor de Alpe d'HuZes

Duizenden mensen gaan met de fiets of lopend de berg op om op die manier sponsorgeld op te halen dat is bestemd voor KWF Kankerbestrijding. Menno gaat op de fiets de berg op. Zijn vader is coach, maar hij is ook vrijwilliger van de organisatie.

Vrachtwagen

Vader en zoon zijn al onderweg naar Frankrijk. Ze gaan met een vrachtwagen die door Albert Kort word bestuurd. De vrachtwagen is gisteren volgeladen met spullen die nodig zijn voor het evenement op het evenement op de Franse berg. Ze rijden vandaag naar het Limburgse Weert.

Vanaf daar gaan ze vrijdag in een colonne van in totaal 29 vrachtwagens naar de Alpe d'Huez. Zaterdag komen ze daar aan. De vrachtwagen waar Albert in rijdt heeft hij zelf geregeld door middel van sponsoren. Op de zijkanten staan grote foto's van deelnemers die meededen aan het evenement. Zelfs op het dak zijn afbeeldingen te zien.

21 bochten

Menno zegt goed voorbereid te zijn op de zware klim van 21 bochten. Hij heeft de afgelopen maanden onder begeleiding van een personal coach getraind in een sportschool. Ook heeft hij in het buitengebied van Delden veel gefietst. Bergen zijn hier niet, maar met de goede conditie die hij heeft opgebouwd zal hij volgens zijn coach met gemak de bergtop halen.

Vrijwilliger

Vader Albert is niet alleen chauffeur, hij is ook vrijwilliger van de organisatie. Hij zal om die reden zelf geen deelnemer zijn aan het evenement. Als de reistijd wordt meegerekend, is hij tien dagen van huis.

Donderdag 6 juni

De grote dag van de Alpe d'Huezes is donderdag 6 juni. Er zullen vele duizenden mensen aanwezig zijn. Het gaat om deelnemers, maar ook om toeschouwers langs de kant. Menno heeft voor deze gelegenheid vrij gekregen van zijn school.

Live bij RTV Oost

RTV Oost zendt het evenement live uit op TV. Deze uitzending wordt onder meer gemaakt door een samenwerking van de regionale omroepen. Het begint om 09:00 uur en duurt tot 17:00 uur. Ook via radio, internet en onze social media kanalen is het evenement, waaraan ook veel Overijsselaars deelnemen, te volgen.